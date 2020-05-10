Куала-Лумпур, , 13:17 — REGNUM В Малайзии за сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 6 тыс. 656 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 108 человек, за последние сутки смертей не зафиксировано.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения составляет свыше 4 млн человек.

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