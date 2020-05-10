Джакарта, , 13:09 — REGNUM Научная статья о распространении вакцины COVID-19 стала победителем конкурса студенческих научных работ, посвященного 70-летию дипломатических отношений между Индонезией и Китаем, сообщает Antara.

Победителем стала работа под названием «Сотрудничество Индонезии и Китая в цепочке поставок вакцин: Программа сотрудничества Индонезии и Китая в распространении вакцины COVID-19 в качестве меры по искоренению вируса COVID-19».

Известно, что автор исследования Ахмат Фаузи, студент Харбинского технологического института, получил денежный приз в размере 3000 юаней (около 6,3 млн рупий) и сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генерал-командующий вооруженными силами Индонезии Джоко Сантосо ушел из жизни в воскресенье утром, 10 мая 2020 года.

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