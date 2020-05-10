Керчь, Крым, 10 мая 2020, 13:03 — REGNUM Власти Крыма проведут служебное расследование из-за скандала с сотрудниками керченской скорой помощи, которых обманули с дополнительными выплатами за работу с коронавирусными больными. Об этом 10 мая на заседании оперативного штаба заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, должностных лиц, допустивших такую ситуацию, следует наказать максимально строго, вплоть до увольнения по статье.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 193 положительных результата тестов на новую инфекцию.
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