Керчь, Крым, , 13:03 — REGNUM Власти Крыма проведут служебное расследование из-за скандала с сотрудниками керченской скорой помощи, которых обманули с дополнительными выплатами за работу с коронавирусными больными. Об этом 10 мая на заседании оперативного штаба заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Если люди якобы по 200 рублей получают на руки за работу с ковидными больными, то однозначно надо садиться и пересматривать нормы. Назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи Центра медицины катастроф. Чем занимался руководитель этого подразделения в Керчи, если он не вышел на министерство здравоохранения? А если вышел, почему не отреагировали?» — отметил глава региона.

По его словам, должностных лиц, допустивших такую ситуацию, следует наказать максимально строго, вплоть до увольнения по статье.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 193 положительных результата тестов на новую инфекцию.

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