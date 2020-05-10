Москва, , 12:59 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников в этом году действительно могут отменить. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 10 мая заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, это произойдет, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Своими словами он подтвердил заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который 5 мая уточнил, что не исключено, что из-за эпидемиологической обстановки учащихся 9-х классов могут оценить по текущим баллам.

Напомним, что в апреле было принято решение, что ОГЭ для девятиклассников проведут только по двум обязательным предметам — русскому зыку и математике. От сдачи предметов по выбору их освободили.