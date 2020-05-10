Липецк, 10 мая 2020, 12:41 — REGNUM В Липецкой области 10 мая подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Всего в регионе зарегистрировано 849 носителей вируса. На лечении находятся 612 человек.
За весь период наблюдения 186 человек были выписаны после выздоровления. Три человека умерли.
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