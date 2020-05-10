Мадрид, , 12:36 — REGNUM В Испании за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом, скончалось 143 пациента, сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Данный показатель стал самым низким с 18 марта, антирекорд по смертности был зарегистрирован в королевстве 1 апреля, когда умерли 950 пациентов.

Всего за все время в Испании выявлено 224 390 случаев заражения, 26 621 человек скончался. Выздоровели — 136 166 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило четыре миллиона.

На первом месте находятся Соединенные Штаты, где выявлено 1,3 млн случаев заражения. Далее идут Испания (224 тыс.), Италия (218 тыс.), Великобритания (216 тыс.) и Россия (209,6 тыс.).

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