Рига, , 12:34 — REGNUM Число новых выявленных зараженных в Латвии за минувшие сутки составило 9 человек. Об этом 10 мая сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

«Инфекция была выявлена у 9 человек», — говорится в сообщении и добавляется, что за прошедшие 24 часа было проведено 1024 теста на наличие коронавируса.

Также уточнятся, что теперь общее число инфицированных новым коронавирусом на территории Латвии составило 939 человек, а всего в стране было проведено 76 592 тестов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии на текущий момент выявили 22973 случая заражения коронавирусом (8,7% от количества проведенных тестов).