Токио, , 12:36 — REGNUM Крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) перестали требовать от стюардесс носить обувь на каблуках. Об этом сообщает газета The Mainichi.

В ANA отметили, что принятое решение призвано «создать подходящую рабочую обстановку» для сотрудниц компании.

Ранее дресс-код предписывал стюардессам надевать обувь с каблуком трех до пяти сантиметров. Теперь им будет рекомендовано выбирать обувь с более высокой подошвой любой модели. Исключение составляют кроссовки, кеды и сандалии, их по-прежнему носить нельзя.

Газета отмечает, что на решение компаний повлияло японское движение #KuToo против ношения высоких каблуков на работе. Его слоган также ассоциируется с международным движением #MeToo против сексуального насилия.

Напомним, в Японии во многих компаниях действует строгий дресс-код. Работникам следует носить только строгие деловые костюмы, при этом регламентированы длина волос и ногтей.

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