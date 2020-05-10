Симферополь, , 12:36 — REGNUM Из четырёх крымчан, у которых подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, двое заразились за пределами республики, ещё один во время пасхальной службы. Об этом 10 мая во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Один мужчина заразился на пасхальной службе в Сакском районе. В Джанкойском районе один из членов семьи вернулся из Московской области, где находился на обучении. Госпитализирован в 7 горбольницу Симферополя», — отметила Пеньковская.

Второй случай, по её словам, тоже завозной — в Симферопольском районе.

«Наличие вируса было выявлено у него на десятый день. Он 16 апреля вернулся из Московской области, работает там вахтовым методом. Заболел он 22 апреля, до 30 апреля лечился самостоятельно, за медпомощью не обращался. Потом обратился, с диагнозом пневмония помещен в больницу. Последний очаг в Бахчисарайском районе — предварительно, члены семьи вахтовым методом были в Москве и после их приезда через определённое время у одного из них проявилась клиника ОРВИ, он был госпитализирован в Бахчисарайскую больницу, находился в боксе», — добавила руководитель управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у четырёх крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 193 положительных теста на новую инфекцию.

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