Москва, , 12:21 — REGNUM В России продолжает снижаться коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Так, за последние сутки он снизился на 0,02 процентных пункта и составил 1,04. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 мая.

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Отмечается, что это минимальное значение с начала пандемии коронавируса.

Напомним, днём ранее, 8 мая, этот показатель составлял 1,06.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что в сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком. Однако, по его словам, это не означает, что нужно поддаваться излишнему оптимизму.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 11 012 носителей SARS-CoV-2 в 83 регионах. Таким образом, по состоянию на 10 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в стране превысило 209,6 тысячи. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2390 человек, 88 человек скончались. Всего жертвами пандемии коронавирусной инфекции в России стали 1915 человек.

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