Калуга, , 12:26 — REGNUM 89 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба от 10 мая.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 1828 положительных тестов. 1585 человека находятся на лечении. 228 человек выздоровели, 15 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (412), в Обнинске (241), в Малоярославецком районе (177) в Боровском районе (161), и в Думиничском районе (81).

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