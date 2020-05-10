Минск, , 12:22 — REGNUM В Белоруссии на текущий момент выявили 22 973 случая заражения коронавирусом (8,7% от количества проведенных тестов). Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным минздрава, выписаны по выздоровлению были 6406 пациента, от COVID-19 умер 131 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было проведено 11 772 тестирования на SARS-CoV-2. В республике работают 38 лабораторий.

Общее число проведенных тестов на коронавирус в данный момент составляет 263 543.

Суточный прирост выявленных инфицированных составил 921 случай.