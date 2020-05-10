Киров, , 12:22 — REGNUM Приступ удушья стал причиной смерти пожилого жителя Кирова. Этот случай стал пятым в области, когда у умершего был выявлен положительный тест на коронавирус, сообщает 10 мая пресс-служба правительства Кировской области.

Уточняется, что 63-летний мужчина вернулся из Москвы, а наутро ему стало плохо. Он вызвал скорую помощь из-за приступа удушья, однако спасти его врачи не смогли. Ранее он не обращался к медикам.

«Мужчина скончался от пневмонии, тест на коронавирус положительный», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10 мая в регионе выявлено 854 положительных теста на коронавирус нового типа, в том числе 28 — за последние сутки. В тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов, однако подключение к аппарату ИВЛ ни одному из них не требуется.

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