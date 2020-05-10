Москва, , 12:15 — REGNUM Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Как заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко, летом дети должны отдохнуть, поэтому планов начинать учебу досрочно нет.

1 сентября для всех школьников страны прозвучит первый звонок. После торжественной линейки дети будут учиться, как и раньше, в классах, отметил заместитель министра.

По его словам, также не планируется сокращать учителей.

Напомним, 2019/2020 учебный пока не завершен, дети продолжают учиться дистанционно.