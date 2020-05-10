Махачкала, , 12:13 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 12:00 10 мая достигло 2653, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По этому показателю республика по-прежнему занимает пятое место среди субъектов РФ.

За минувшие сутки в Дагестане, по данным оперштаба, диагноз подтвердился у 93 человек, ровно столько же пациентов вылечились. Всего в республике отмечено 772 случая выздоровления после заражения коронавирусом и 18 летальных исходов.

К настоящему времени в Дагестане на коронавирус обследовано почти 27 тыс. человек, почти 3,9 тыс. жителей находятся под наблюдением врачей.

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