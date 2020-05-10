Красноярск, , 12:11 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 10 мая коронавирус выявлен у 1143 человек (плюс 73 за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Темп прироста за сутки составил 6,8%.

По данным оперштаба, 284 человек вылечили (плюс 31 за сутки). За весь период в регионе скончались 14 пациентов с коронавирусом (плюс один за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях Красноярского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северо-Енисейском районе Красноярского края произошла вспышка SARS-CoV-2