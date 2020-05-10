Джакарта, , 12:10 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 14 032 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Согласно последним данным, на территории Индонезии зарегистрировано более четырнадцати тысяч случаев заражения и 973 случая смерти.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 выАхмада Юрианто, за сутки было выявлено 387 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии прогнозирует, что 34 300 индонезийских рабочих-мигрантов из разных стран вернутся на родину с мая по июнь 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезию вернутся рабочие-мигранты из 54 стран мира