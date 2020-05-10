Уфа, , 12:13 — REGNUM 435 пациентов с коронавирусом полностью поправились в Башкирии. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки в регионе выявили 75 носителей коронавируса. Таким образом, всего в Башкирии выявили 1491 факт инфицирования этой инфекцией.

При этом поправились 435 граждан. Число умерших пациентов с COVID-19 за минувшие сутки не изменилось — 15 человек.

На учете у врачей состоят 1041 пациент (что на 75 человек больше, если сравнивать с данными на 9 мая). Причем 453 гражданина получают медицинскую помощь в больницах, еще 588 лечатся дома, поскольку они легко переносят эту инфекцию.

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