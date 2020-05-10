Пенза, , 12:05 — REGNUM В Пензенской области по оперативным данным на 10 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, возраст пациентов — от 18 до 88 лет, детей нет. С учётом новых случаев общее число выявленных случаев достигло 764, сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте также: Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом