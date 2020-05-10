Одесса, Украина, 10 мая 2020, 12:06 — REGNUM В Одессе полиция составила два протокола в отношении жителей города, которые использовали гвардейскую ленту. Об том сообщила 9 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, полицейские оштрафовали одесситку, которая вывесила гвардейскую ленту на балконе, а также 29-летнего мужчину, носившего ленту на одежде.
Отметим, многие люди обошли запрет при помощи белой ленты, вдоль которой шрифтом соответствующего цвета было написано «чёрный» и «оранжевый».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее за ношение гвардейской ленты оштрафовали одного человека в Киеве.
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