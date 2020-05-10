Москва, , 11:57 — REGNUM Вероятные сроки снижения в России заболеваемости пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом, назвал 10 мая руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — заявил микробиолог в интервью НСН.

Также он указал, что на данное обстоятельство благоприятно повлияет вводимый в настоящее время во многих регионах России режим обязательного ношения медицинских защитных масок и надвигающееся лето.

При этом Зуев назвал любые прогнозы в данной области «неблагодарным делом», так как, по мнению ученого, снижение ограничительных мер карантинного характера зависит от выполнения гражданами страны предписанных в этом случае правил.

«Если бы те меры, которые принимает руководство страны, выполнялось неукоснительно, может быть, мы бы с вами уже давно ходили и в театры, и в кафе, и в рестораны. У нас, чуть пригреет землю солнышко, мы — на шашлыки! Это никуда не годится!», — подчеркнул ученый.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки были выявлены 119 носителей коронавируса в Волгоградской области.