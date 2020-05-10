Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области за сутки скончались двое мужчин, у которых был подтверждён коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 10 мая.

Оба умерших — мужчины. 81-летний житель Ростова-на-Дону имел сопутствующие заболевания, 56-летний житель Новошахтинска имел сопутствующие заболевания и поздно обратился к врачам.

«За последние сутки скончались два пациента. Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 21», — уточнили в оперштабе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом достигло 1 тыс. 763 человек.

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