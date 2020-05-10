Владимир, , 11:42 — REGNUM Во Владимирской области 10 мая выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

38 новых носителей вируса выявили во Владимире, 21 — в Александрове, семь — в Вязниках, шесть — в Муроме, три — в Киржаче, по два — в Камешково и Меленках, по одному — в Петушках, Судогде, Суздале, Гусь-Хрустальном.

Всего в регионе зарегистрировано 1249 случаев заражения: 266 — в Петушках, 229 — во Владимире, 121 — в Коврове, 118 — в Муроме, 115 — в Гусь-Хрустальном, 111 — в Александрове, 71 — в Кольчугино, 46 — в Судогде, 38 — в Собинке, 37 — в Юрьеве-Польском, 29 — в Киржаче, 17 — в Суздале, 16 — в Меленках, 13 — в Камешково, 11 — в Вязниках, пять — в Радужном, четыре — в Гороховце, два — в Селивановском районе.

100 пациентов были выписаны после выздоровления, 15 человек скончались.

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