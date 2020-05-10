Тула, 10 мая 2020, 11:41 — REGNUM 89 новых случаев заражения подтверждено в Тульской области за последние сутки, данные 10 мая опубликовал региональный оперштаб.
Среди новых носителей коронавируса — жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и р. п. Новогуровского.
Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 795 положительных тестов на коронавирус. 291 человек выздоровел. 12 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.