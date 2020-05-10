Петрозаводск, , 11:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Карелия выявлено 12 новых зараженных коронавирусом лиц, из них восемь в Петрозаводске. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 160 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом 10 мая сообщает глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в одной из социальных сетей.

По словам Парфенчикова, из 12 новых заразившихся — один ребенок. Восемь случаев выявлены в Петрозаводске, один в поселке Матросы Пряжинского района и три в Сегежском районе — в Сегеже, поселке Надвоицы и подразделении УФСИН, где ранее был выявлен очаг заболевания.

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С начала пандемии 44 заболевших выздоровели, среди них, за прошедшие сутки, десять человек: двое жители Прионежья, остальные из Петрозаводска.

Всего проведено 21 744 исследования, 6287 человек находятся на самокарантине, 24 человека остаются в местах обсервации. 337 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля, 40 — умерли.

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