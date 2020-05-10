Москва, , 11:36 — REGNUM На сегодняшний день в московской больнице имени Филатова лечение проходят почти 900 человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

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Так, по его словам, по состоянию на утро 10 мая, всего на лечении в больнице находится 1348 пациентов, 1298 из них с диагнозом «Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии». В их числе 880 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, включая 104 беременных женщины.

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В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 166 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключён 61 пациент. За последние сутки количество поступивших превысило число убывших пациентов — 154 против 105 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме нового коронавируса продолжают оставаться примерно 243 тысячи российских граждан. По данынм Роспотребнадзора, за прошедшие сутки было проведено 226 тысяч тестов на COVID-19, а общее число таких исследований превышает 5,4 млн.

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