Тамбов, , 11:35 — REGNUM 91 подтверждённый тест на коронавирус выявлен на территории Тамбовской области за последние сутки. Данные опубликовал 10 мая региональный оперштаб.

В числе новых носителей коронавируса — десять детей, в том числе у девочки трёх дней от роду, девочки и мальчика девяти и восьми месяцев.

Всего в регионе зарегистрировано 1 тыс. 312 носителей нового коронавируса. 280 человек выздоровели. Три человека скончались. В больницах региона остаются 383 человека, в том числе 186 с диагнозом пневмония.