Тэгу, Южная Корея, , 11:40 — REGNUM Жертва сексуального насилия в японской армии в годы Второй мировой войны и борец за права женщин Ли Ён Су призвала прекратить еженедельные митинги перед посольством Японии ради рационального использования пожертвований. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление 92-летней женщины.

Известно, что данное заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Тэгу 7 мая.

Она сообщила, что не знает о судьбе пожертвований, которые сделали студенты, участвовавшие в митингах, и отметила, что их цель — привлечь внимание к проблеме жертв сексуального насилия, превращённых японскими властями в годы войны в так называемых «женщин для комфорта».

В ходе пресс-конференции Ли Ён Су также акцентировала внимание на том, что собранные пожертвования почти не использовались на благо женщин.