Москва, , 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Распределение новых случаев заражения по регионам:

Москва — 5551;Московская область — 1133;Санкт-Петербург — 414;Нижегородская область — 262;Свердловская область — 139;Волгоградская область — 119;Краснодарский край — 99;Дагестан — 93;Тамбовская область — 91;Челябинская область — 90;Калужская, Тульская и Ростовская области — 89;Рязанская область — 88;Татария — 85;Владимирская область — 83;Ивановская область — 79;Кабардино-Балкария — 77;Башкирия и Новосибирская область — по 75;Самарская область — 74;Тюменская область и Красноярский край — по 73;ЯНАО — 72;Курская область — 71, Смоленская область и Северная Осетия — по 70;Саратовская область — 69;Брянская область — 68;Ленинградская область и ХМАО — по 67;Ярославская область и Чувашия — по 63;Астраханская область — 58;Орловская область — 50;Белгородская, Липецкая области и Приморский край — по 48;Ингушетия — 47;Мордовия и Кировская область — по 46;Тверская область — 45;Калининградская, Оренбургская и Ульяновская области — по 42;Пензенская область — 41;Воронежская область — 39;Ставропольский край — 38;Омская область и Хабаровский край — по 34;Забайкальский край и Якутия — по 33;Мурманская область — 31;Новгородская область и Алтайский край — по 28;Чечня — 26;Архангельская область — 25;Бурятия и Хакасия — по 22;Марий Эл и Тува — по 21;Карелия и Коми — по 20;Волгоградская, Кемеровская и Томская области — по 19;Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Удмуртия и Иркутская область — по 18;Псковская область — 16;Костромская область — 14;Камчатский край — 13;Крым — 12;Пермский край — 8;Амурская область — 5;Адыгея и Еврейская АО — по 4;Севастополь — 3;Курганская область и Чукотка по 2;Республика Алтай и Магаданская область — по 1.

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