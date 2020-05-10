Джакарта, , 11:03 — REGNUM Правительство Индонезии прогнозирует, что 34 300 индонезийских рабочих-мигрантов из разных стран вернутся на родину с мая по июнь 2020 года, сообщает Antara.

По данным индонезийского агентства по защите трудящихся-мигрантов, 34 300 граждан вернутся в страну, потому что их трудовые договоры в 54 странах истекли. Больше всего индонезийских граждан должны вернуться из Малайзии (13 тысяч) и из Гонконга (11 тысяч).

Ранее правительство Индонезии репатриировало 126 742 рабочих-мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к расширению международного сотрудничества в укреплении глобального управления здравоохранением.

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