Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили еще 414 носителей коронавируса. Об этом 10 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом общее количество установленных фактов заражения коронавирусом в Северной столице перевалило за семь тысяч и составляет на сегодня 7 тыс. 404 случая. В качестве причины смерти COVID-19 официально установили в 53 случаях.

Выздоровели за всё время в Петербурге 1674 человека, добавляет городской оперативный штаб.

По стране за последние 24 часа выявили 11 тыс. 12 носителей вируса в 83 регионах, общее число заражений за время пандемии дошло до 209 тыс. 688 человек.

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Напомним, накануне власти Петербурга объявили, что ограничения по изоляции в городе продлены до 31 мая, вводится обязательное ношение масок и перчаток во всех общественных местах, транспорте и магазинах.

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