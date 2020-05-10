Воронеж, 10 мая 2020, 10:58 — REGNUM 39 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Воронежской области за последние сутки. Новые данные опубликовал 10 мая региональный оперштаб.
По информации регионального оперштаба, пациенты находятся под наблюдением врачей, ведется работа с контактировавшими с ними.
Всего в Воронежской области лабораторно подтверждено 848 случаев заражения коронавирусом. 12 человек с положительными анализами на коронавирус скончались. 231 пациент выздоровел. Под наблюдением медиков находятся 2 тыс. 364 человека.