Ташкент, , 10:58 — REGNUM Сумку с марихуаной весом более 2 кг изъяли сотрудники правоохранительных органов в Ахангаранском районе Ташкентской области Узбекистана, сообщили в следственном департаменте при МВД республики.

Трое жителей Ангрена были остановлены 25 апреля во время проверки выполнения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Один из мужчин держал в руках коричневую сумку, при досмотре которой обнаружено 2034 грамма марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, 27 апреля в МВД Узбекистана сообщили, что 73-летний житель Каракульского района Бухарской области Узбекистана подозревается в выращивании опиумных маков.

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