Москва, , 10:54 — REGNUM В России за сутки 9 мая выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число выявленных случаев заражения в России достигло 209 688. Выздоровели 34 306 человек, скончались — 1915 пациентов с COVID-19. Всего было проведено более 5,4 млн тестов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 5551 (всего 109 740), Московской области — 1133 (20 558), Санкт-Петербурге — 414 (7404) и Нижегородской области — 262 (4442).

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