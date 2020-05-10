Москва, , 10:53 — REGNUM Уникальную пушку П-27 образца 1927 года отреставрировали военнослужащие гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии В. Михалкина Западного военного округа завершили восстановительные работы над уникальной пушкой П-27 образца 1927 года», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что пушка будет после восстановления размещена в музее салюта и фейерверков в московских Ватутинках.

Кроме этого, указывается, что военными была проведена смазка и покраска элементов пушки, а также проведена замена неисправных механизмов и деталей и устранена коррозия частей орудия.

Отметим, советское лёгкое полковое орудие калибра 76,2 мм является средством непосредственной поддержки пехоты и кавалерии огнём и колёсами. Орудие является первым крупносерийным образцом артиллерийской техники, созданным в СССР и выпускавшимся с 1928 по 1943 год.