Москва, , 10:49 — REGNUM В России число носителей коронавируса, выявленных проведёнными исследованиями, составляет 209 688. Об этом 10 мая сообщили в московском оперштабе.

За последние сутки подтверждено ещё 11 012 случаев заражения. На первом месте остаётся Москва — 5551 случаев, далее следуют Подмосковье — 1133, Петербург — 414, Нижегородская область — 262, Свердловская область — 139, Волоградская область — 119.

За сутки умерли 88 человек с коронавирусом. Полностью выздоровели — 2390 человек. Всего с начала распространения вируса в России скончались 1915 инфицированных, выздоровели 34 306 пациентов.