Магадан, Магаданская область, , 10:39 — REGNUM В Магаданской области 9 Мая прошло около 250 мероприятий, посвященных Дню Победы и приуроченных к Году памяти и славы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Большинство мероприятий прошли в режиме онлайн — несколько десятков тыс. жителей Колымы активно участвовали в акциях, в том числе во всероссийских проектах: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк-онлайн», «Окна Победы», «Судьба солдата», «Фонарики Победы» и многих других.

«В Магадане на 13-м км трассы «Колыма» состоялось торжественное открытие памятника летчикам «Героям АлСиба»; «фронтовые бригады» подарили ветеранам персональные концерты; в небе пролетели два Ил-38Н авиации Тихоокеанского флота; в сквере Победы почтили минутой молчания павших на фронтах Великой Отечественной войны; в прямом эфире «ТВ-Колыма-Плюс» прошёл праздничный трехчасовой телемарафон; десятки учреждений культуры вели трансляции концертов, мастер-классов, экскурсий в социальных сетях», — рассказали в правительстве.

Студенты и сотрудники Магаданского политехнического техникума, Технологического колледжа, Магаданского промышленного техникума объединились в общежитии политехникума и зажгли фонарики на трёх этажах в 66 окнах.

На ледоколе «Магадан» и корабле FESCO «Магадан», пришвартованных в торговом порту, а также на SASCO «Ангара», находящегося на рейде в бухте Нагаево, экипажи зажгли все палубные огни и прожектора.

Вечером над Магаданом прозвучали залпы победного салюта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии профессиональные артисты и общественники 9 Мая впервые исполнили песню «День Победы» на якутском языке.