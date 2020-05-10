Москва, , 10:23 — REGNUM Дождь и ветер будут наблюдаться местами в столице России в воскресенье, 10 мая. Об этом 10 мая рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит РИА Новости.

«Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно в восточных и южных районах», — рассказал синоптик о погоде в Москве.

Также он уточнил, что вес столичный регион 10 мая будет находиться под влиянием небольшого, но активного циклона и пообещал температуру воздуха в Москве +15 +17°С и +13 +18°С в Московской области, кроме того, северный ветер со скоростью 5−10 м/с, местами порывистый.

Кроме этого Леус, сообщил, что давление в столичном регионе будет несколько ниже нормы и составит 742 мм ртутного столба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что температура воздуха в столице страны ожидается в диапазоне от +16°C до +18°C.