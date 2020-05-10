Владивосток, , 10:20 — REGNUM В Приморье по поручению губернатора Олега Кожемяко начнутся усиленные проверки автомобилей на дорогах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости без особой надобности», — сказал Олег Кожемяко.

Глава региона обратил внимание на то, что в майские праздники на дорогах Владивостока стало больше автомобилей, и призвал правоохранительные органы к проведению выборочных проверок. Водители и пассажиры обязаны соблюдать все меры режима самоизоляции и при остановке автомобиля для проверки предъявить разрешение на передвижение. Если человек едет на дачный участок, у него при себе должен быть документ, подтверждающий наличие дачи, если на работу — удостоверение или справка.

Пока проверять автотранспорт будут только во Владивостоке, в случае необходимости — и в других городах края.

Олег Кожемяко отметил, что 44% выявленных заражённых коронавирусом в Приморье — это люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за последние сутки выявили 48 новых носителей коронавируса. Всего с момента начала наблюдений — 856. Лидируют по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 Владивосток, Находка, Артём.