Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека. Об этом сообщили 10 мая в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Напомним, сутками ранее, 8 мая, были обследованы 12 562 человека. Некоторое снижение суточного количества тестов, очевидно, объясняется праздничным днем.

К утру 10 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3960 человек. Из них 186 размещены в обсерваторе, 991 находятся на самоизоляции, а 2783 — контактные лица.

В службу экстренных вызовов 112 о своем прибытии из другой страны на территорию России сообщили 17 человек.

Также поступило 59 обращений от горожан на оказание им помощи волонтерами. К сегодняшнему дню волонтеры выполнили 14 547 заявок.

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 6990 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 53 человека. Выздоровели 1662 человека.