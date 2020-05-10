Балашиха, Московская область, , 12:10 — REGNUM В подмосковной Балашихе действующий режим самоизоляции, из-за которого отменили большинство официальных массовых мероприятий, превратил празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в по-настоящему народное и показал, насколько этот день действительно важен для жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гвоздики Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День начался с поздравлений ветеранов волонтерами. Развозили цветы, открытки и памятные подарки. Затем возложили венки в Вечному огню, цветы для которых бесплатно предоставили салоны города. Церемонию поддержал военный оркестр, хотя горожан на ней не было из-за карантина. Зато они поддержали празднования в домах: в течение дня почти в каждом дворе раздавались песни военных лет, которые жители включали на полную громкость. А ближе к вечеру обнаружилось, что жители все-таки потихоньку стараются принести букет-другой к Вечному огню.

Флагами украшены здания Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дети сделали поздравительные открытки для ветиранов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздничные песни слушают соседи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также волонтеры поздравили пенсионеров, вручив подарки и исполнив песни под аккомпанемент гитары. Помогали им в этом участники местных хоровых коллективов. Днем в городе также организовали автопробег, посвященный 75-летию Победы. Участники проехали по всей Балашихе.

В первой половине дня в городе было мало полицейских. Но после обеда, когда в местных скверах стали появляться гуляющие, число патрулей выросло: полицейские старались не допускать посиделок на лавочках.

Автопробег посвященный 75 лет годовщине Победы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автопробег посвященный 75 лет годовщине Победы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участников автопробега приветствовали криками «ура!». Немногочисленные прохожие старались встать ближе к дороге. Горожане, продавцы и дорожные рабочие снимали автопробег на камеры телефонов.

Бессмертный полк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

IMG 3832 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стенд в городе. 75 лет Победы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Балашихе не стали устраивать праздничного салюта. Но многие горожане зажгли вечером фонарики и светили из окон под звуки «Священной войны», «Катюши» и других песен военных лет. Некоторые жители также организовали запуск фейерверков во дворах.