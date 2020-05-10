Москва, , 09:52 — REGNUM Количество выздоровевших в Москве от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, выросло на 1 100 человек за прошедшие сутки. Об этом рассказала 10 мая журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1011 человек», — заявила заместитель мэра.

Также она добавила, что теперь общее число вылечившихся от COVID-2019 в столице России на сегодняшний день составляет 13 790 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что примерно 243 тысячи российских граждан на сегодняшний день продолжают оставаться под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме нового коронавируса.