Вашингтон, , 09:49 — REGNUM В сети набирает популярность видео челленджа (соревнование в соцсетях) #ScoobDance, которое выпустила 14-летняя пользовательница TikTok Джалайя Хармон. Об это 10 мая сообщил портал Comicbook.

Её ролик с танцем «Скуби-Ду» собрал в Twitter уже более 2,7 млн просмотров, 72,3 тыс. лайков, 15,6 ретвитов и 546 комментариев. Стоит отметить, что Хармон опубликовала видео за несколько дней до премьеры мультфильма «Скуби-Ду».

https://twitter.com/jalaiah/status/1256615838087630848

https://twitter.com/scoob/status/1258064447983108096

Премьера анимационной картины «Скуби-Ду» («SCOOB!») аниматоров Тони Червоне и Дэкса Шепарда запланирована в США на 15 мая 2020 года. Из-за пандемии она пройдёт в онлайн-формате на различных потоковых сервисах.

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