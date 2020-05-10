Париж, , 09:47 — REGNUM В Париже мэры округов получили тысячи масок, предназначенных для бесплатного распространения среди пожилых людей, но многие чиновники назвали эти маски «неприемлемыми», передает BFM TV.

По словам чиновников, маски похожи на бумажное полотенце, сделаны из очень тонкой ткани и легко рвутся.

«Я не понимаю, почему Париж сделал именно такой заказ для пожилых людей», — заявил Джеффрой Булар, мэр 17-го округа Парижа.

Ратуша признает эти маски «не вполне приемлемы». Эти маски, хотя и сертифицированы, не являются полностью удовлетворительными с точки зрения практичности и комфорта для людей старше 70 лет.

Мэрия Парижа предоставит 250 000 хирургических масок для людей старше 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, часть исходного кода французского приложения для отслеживания контактов StopCovid будет опубликована во вторник, 12 мая, что позволит всем заинтересованным программистам проверить, как работает приложение.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции опубликуют часть исходного кода приложения StopCovid