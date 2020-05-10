Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 09:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в поздравлении участников Великой Отечественной войны приняли участие военнослужащие мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. В День Победы они устроили праздник для фронтовиков Зеленчукского района, сообщили 10 мая в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Во дворах, где живут ветераны, играл военный оркестр и были проведены показательные выступления военнослужащих стрелковой роты снайперов. Одними из первых, кого поздравили мотострелки, были фронтовики Василий Зинченко и Иван Руденко. С подарками от военнослужащих к ним пришли глава администрации района Алексей Науменко и военный комиссар Зеленчукского и Урупского районов Андрей Хвостиков.

В качестве подарка было показано видеообращение командира соединения на торжественном построении военных-мотострелков и торжественный марш на плацу подразделения. Были также вручены продуктовые наборы и рисунки детей военнослужащих.