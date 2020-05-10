Киев, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 522 носителя коронавируса. Об этом сообщили 10 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Так, всего в стране выявили 15 232 случая. За сутки от COVID-19 выздоровел 151 человек, 15 человек скончались от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией. За всё время выздоровели 3060 человек, а скончался 391.

Лидером по количеству выявленных случаев заражения остаётся Черновицкая область (2268 случаев) и Киев (1804 случая).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что смертность от COVID-19 на Украине не превышает 2,4%, что в шесть раз меньше, чем в Великобритании.

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