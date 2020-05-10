Ванино, Хабаровский край, , 09:59 — REGNUM С очередной проблемой в условиях пандемии коронавируса столкнулись моряки компании «Совкомфлот» в порту Ванино Хабаровского края. Они прибыли на замену членам экипажа судна, контракты которых закончились, из Владивостока и Находки. У всех моряков справки о прохождении тестирования на коронавирус с отрицательным результатом. Но местное отделение Роспотребнадзора настаивает на двухнедельном карантине, пытаясь приравнять моряков дальнего плавания к вахтовым рабочим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной региональной организации РПСМ.

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Российский профсоюз моряков выразил своё несогласие с позицией Роспотребнадзора в Ванино Хабаровского края, не допускающего на борт судна моряков компании «Совкомфлот».

"Роспотребнадзор в Ванино пытается приравнять моряков к вахтовым рабочим, для которых карантин обязателен. Но на моряков, следующих на суда, за замену экипажей, подобные требования не распространяются. Соответствующие разъяснения Роспотребнадзора не предусматривают ограничений на передвижение членов экипажей, прибывающих для замены. У всех моряков имеются справки о прохождении тестирования на коронавирус с отрицательным результатом», — разъяснили в РПСМ.

Председатель Профсоюза моряков России Юрий Сухоруков отметил, что случай в Ванино — единичный в стране. Он также выразил надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время. Простой судна чреват серьёзными финансовыми потерями для компаний, что недопустимо в условиях кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России в апреле 2020 года открыло границы для моряков, следующих для замены экипажей либо следующих домой после списания с судов в иностранных портах.