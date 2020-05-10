Бразилиа, 10 мая 2020, 09:11 — REGNUM Смерть 730 пациентов с положительным тестом на коронавирус нового типа зафиксирована в Бразилии за сутки. Об этом говорится в сообщении бразильского минздрава.
Всего бразильские специалисты выявили 155 939 положительных теста на SARS-CoV-2. Среди носителей вируса скончались 10 627 человек (6,8%). Выздоровели 61 685 человек (39,6%).
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 мая в Бразилии зарегистрировали 751 смерть среди пациентов с выявленным коронавирусом. Национальный конгресс Бразилии 9 мая объявил трёхдневный траур по жертвам коронавирусной инфекции.
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