Бразилиа, , 09:11 — REGNUM Смерть 730 пациентов с положительным тестом на коронавирус нового типа зафиксирована в Бразилии за сутки. Об этом говорится в сообщении бразильского минздрава.

Всего бразильские специалисты выявили 155 939 положительных теста на SARS-CoV-2. Среди носителей вируса скончались 10 627 человек (6,8%). Выздоровели 61 685 человек (39,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 мая в Бразилии зарегистрировали 751 смерть среди пациентов с выявленным коронавирусом. Национальный конгресс Бразилии 9 мая объявил трёхдневный траур по жертвам коронавирусной инфекции.

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