Новосибирск, , 09:00 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки на территории Новосибирской области выросло на 75 человек. Об этом 10 мая сообщает штаб региона по противодействию COVID-2019.

«По данным оперативного штаба на 10:00 (06:00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период один человек умер от нового заболевания и ещё один выздоровел.

Таким образом, общее число выявленных на территории области зараженных стало 1100 случаев, при 15 умерших и 307 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае за прошедшие сутки выявлены 20 новых носителей коронавируса.