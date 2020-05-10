Село Пугачёво, Удмуртия, , 08:52 — REGNUM Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, возникший из-за возгорания сухой травы, локализован сотрудниками пожарных служб. Об этом 10 мая сообщил глава Малопургинского района Удмуртской республики Сергей Юрин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Уважаемые малопургинцы, жители с. Пугачево, возгорание сухой травы на технической территории бывшего арсенала локализовано», — написал в своем сообщении глава района.

Также он уточнил, что в настоящее время проводится пожарным вертолётом проводится проливка термических очагов и указал, что по результатам этой работы, примерно к 13:00 по местному времени (12:00 мск) будет решаться вопрос о допуске жителей посёлка в свои квартиры.

Отметим, 9 мая местные власти начали эвакуацию жителей с территории бывшего военного городка в Пугачёво из-за возникшего на территории арсенала возгорания. При этом в 2018 году на территории поселка возник пожар с детонацией снарядов, которые остались там с 2011 года, когда на территории бывшего арсенала возник крупный пожар со взрывами боеприпасов.